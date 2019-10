BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Nella giornata di oggi non sono previsti in diffusione dati macroeconomici rilevanti in Europa. Nel pomeriggio, alle 16:30, dagli Usa arriverà quello relativo alle scorte settimanali di petrolio. Alla stessa ora ci sarà anche un discorso di Jerome Powell a Denver. Gli investitori cercheranno sicuramente di carpire qualche riferimento alla futura politica monetaria della Federal Reserve, finita ancora sotto accusa da parte di Trump. Alle 20:00 verranno infine pubblicati i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed del mese scorso.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,14% a 21.405 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Banco Bpm (+0,6%), Juventus (+0,2%), Telecom Italia (+0,4%) e Ubi banca (+0,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -5,7%. Male anche Fineco (-4,6%), Cnh Industrial (-2%), Ferragamo (-2%), Leonardo (-2,1%) e Stm (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 154 punti base.

