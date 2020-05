BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dall’Europa (15 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALL’EUROPA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il Pil tedesco del primo trimestre, mentre alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di aprile. Alle 10:00 sarà la volta di fatturato e ordini all’industria italiana a marzo, mentre un’ora dopo sempre l’Istat renderà nota l’inflazione di aprile. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di aprile, mentre alle 15:15 si conoscerà la produzione industriale di aprile. Alle 16:00 toccherà all’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan e alle scorte delle imprese nel mese di marzo. A fine giornata è atteso il giudizio di Fitch sul debito pubblico francese.

A Piazza Affari si attendono, tra le altre, le trimestrali di Cattolica Assicurazioni, Fila, Landi Renzo, Class Editori e OpenJobMetis. In programma le assemblee degli azionisti di Poste Italiane, Toscana Aeroporti e Gismondi 1754. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,84% a 16.867 punti. Sul listino principale bene Diasorin (+2,6%). Chiusura in verde anche per Azimut (+0,9%) e Saipem (+0,8%), Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -5,6%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-3,5%), Banca Mediolanum (-3,2%), Exor (-4,6%), Hera (-3,4%), Leonardo (-4%), Recordati (-3,2%), Snam (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 238 punti base.



