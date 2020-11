BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dall’Europa (20 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALL’EUROPA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultimo giorno della settimana. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione tedesca nel mese di ottobre. Alla stessa ora sapremo anche l’ammontare delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna, sempre a ottobre. Alle 10:00 sarà la volta di ordini e fatturato dell’industria italiana a settembre, mentre alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori europei relativo al mese di novembre. A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating sul debito sovrano portoghese da parte di Fitch.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,4% a 21.536 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Inwit con un +3,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,5%), Bper (+0,6%), Diasorin (+1,6%), Enel (+0,5%), Fca (+2,1%), Italgas (+0,7%), Nexi (+0,6%), Snam (+1,8%) e Stm (+1%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-2,4%), Banca Generali (-1,6%), Banca Mediolanum (-2,5%), Banco Bpm (-1,3%), Campari (-1,1%), Cnh Industrial (-1,7%), Eni (-1,4%), Exor (-2,2%), Fineco (-1,7%), Generali (-1,1%), Interpump (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-1%), Leonardo (-1,9%), Mediobanca (-1,5%), Pirelli (-2,2%), Poste Italiane (-1,5%), Prysmian (-2,7%), Recordati (-0,8%), Tenaris (-1,5%), Unicredit (-1,2%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 117 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA