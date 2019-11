BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dall’Europa (29 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALL’EUROPA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo i prezzi all’importazione e le vendite al dettaglio in Germania nel mese di ottobre. Alle 8:45 dalla Francia arriverà la lettura finale del Pil del terzo trimestre insieme all’inflazione di novembre. Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco relativo al mese di novembre. Stesso dato, con riferimento a ottobre, verrà diffuso dall’Istat alle 10:00, mentre dall’Eurostat alle 11:00. Ancora alle 11:00 sapremo l’andamento dei prezzi al consumo di novembre in Italia e in Europa. Alle 12:00 l’Istat diffonderà il dato finale sul Pil del terzo trimestre. Alle 15:45 verrà diffuso l’indice PMI di Chicago relativo a novembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,61% a 23.342 punti. Sul listino principale ha fatto bene Moncler con un +2,4%. Gli altri rialzi sono stati inferiori al punto percentuale. Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Male anche Azimut (-1,8%), Bper (-1,3%), Cnh Industrial (-1,8%), Ferragamo (-1%), Ferrari (-1,1%), Poste Italiane (-1,4%), Recordati (-1,2%), Ubi Banca (-1%) e Unicredit (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 171 punti base.

