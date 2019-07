BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende diverse trimestrali (29 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSE SEMESTRALI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda in questa prima giornata della settimana. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione in Spagna relativamente al mese di luglio, mentre un’ora dopo l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi alla produzione nel mese di giugno. Decisamente più ricco il calendario di Piazza Affari con la diffusione di alcune semestrali, tra cui quelle di Italgas, Nexi, Anima, Brembo, Cir, Caltagirone, Inwit e Rai Way. Per quanto riguarda Brembo, Inwit e Nexi sono in programma anche conference call di commento ai risultati. Dalla Francia è attesa anche la semestrale di Sanofi.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,3% a 21.837 punti. Sul listino principale ha svettato Telecom Italia, che ha chiuso con un +4%. Bene anche Buzzi (+1,2%), Stm (+1,9%) e Atlantia (+1,5%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Male anche Ubi Banca (-3%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,1%), Banco Bpm (-1,6%), Bper (-1%), Fineco (-2,7%), Italgas (-1,3%), Pirelli (-1,6%), Prysmian (-2,1%), Snam (-2,3%) e Terna (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 194 punti base.

