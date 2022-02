BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende diverse trimestrali (8 febbraio 2022)

A PIAZZA AFFARI SI ATTENDONO LE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo il saldo della bilancia commerciale francese relativo al mese di dicembre. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola di dicembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulle vendite al dettaglio di dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di dicembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a un anno. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Pfizer e Sysco, da Parigi quella di Bnp Paribas, da Londra quella di BP, mentre a Piazza Affari quelle di Banco Bpm, Bper, Cnh Industrial, Iveco, Banca Popolare di Sondrio, Cementir, CleanBnb, Credem, Esprinet e Kolinpharma.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,03% a 26.328 punti. Sul listino principale si è messa in luce Intesa Sanpaolo con un +1,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1%), Fineco (+0,6%) e Saipem (+1,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,3%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di A2A (-1,9%), Banca Mediolanum (-2,8%), Campari (-1,7%), Enel (-3,1%), Eni (-2,2%), Hera (-4,3%), Inwit (-2,1%), Italgas (-1,8%), Poste Italiane (-2,7%), Prysmian (-1,9%), Snam (-3,2%) e Terna (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 161 punti base.

