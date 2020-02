BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Ferrari e Intesa (4 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI FERRARI E INTESA SANPAOLO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 11:00 si saprà il dato definitivo sull’inflazione di gennaio in Italia. Alla stessa ora anche il medesimo dato riferito all’Europa. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno i dati sugli ordinativi industriali e su quelli di beni durevoli relativi al mese di dicembre. A Piazza Affari si attendono i bilanci 2019 di Ferrari e di Intesa Sanpaolo. Da Londra arriverà anche quello di British Petroleum.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,88% a 23.442 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +4,9%. Bene anche Prysmian (+4%), Fineco (+2,3%) e Mediobanca (+2,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,6%), Banco Bpm (+1,3%), Buzzi (+1,3%), Campari (+1,4%), Enel (+1,4%), Ferrari (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Moncler (+1,1%), Poste Italiane (+1,5%), Recordati (+1,8%), Stm (+1,9%) e Unicredit (+1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -1,6%, Male anche Tenaris (-1,2%) e Telecom Italia (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 139 punti base.

