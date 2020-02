BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Ubi Banca (28 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI UBI BANCA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana, dove tuttavia si guarderà principalmente ancora alle notizie riguardanti il fronte coronavirus. Alle 8:00 sapremo l’andamento dei prezzi all’importazione in Germania nel mese di gennaio. Alle 8:45 sarà la volta del dato finale sul Pil del quarto trimestre 2019 della Francia, insieme all’inflazione di febbraio. Alle 9:55, ancora dalla Germania, arriverà il tasso di disoccupazione relativo al mese di febbraio. Alle 11:00 sapremo invece l’inflazione in Italia a febbraio, mentre alle 14:00 toccherà allo stesso dato relativo alla Germania. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati sul reddito delle famiglie, le spese per i consumi e il saldo della bilancia commerciale relativi a gennaio. Alle 15:45 sarà la volta dell’Indice PMI di Chicago, mentre alle 16:00 sapremo l’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan relativo a febbraio. A Piazza Affari si attendono i dati trimestrali di Ubi Banca, As Roma e Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,66% a 22.799 punti. Sul listino principale bene solo Recordati (+0,1%) e Cnh Industrial (-0,9%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -6,9%. Superiori ai quattro punti percentuali anche le perdite di Banco Bpm (-4,2%), Leonardo (-4,3%), Poste Italiane (-4,3%), Tenaris (-4,4%), Campari (-4,4%), Unicredit (-4,4%), Prysmian (-4,4%), Nexi (-4,9%), Amplifon (-5%), Azimut (-5,2%) e Juventus (-6,1%). Lo spread tra Btp e Bund ha raggiunto i 164 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA