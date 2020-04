BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati Usa (3 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI USA

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Si comincia alle 9:00 con la produzione industriale spagnola di febbraio. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’indice PMI dei servizi di marzo in Italia. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 14:30 sapremo il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti a marzo, insieme all’andamento dei salari orari nel medesimo mese. Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’indice ISM non manifatturiero di marzo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,75% a 16.843 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +8,9%. Bene anche Eni (+6,9%). Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+5,9%), Nexi (+4%), Poste Italiane (+5,1%), Snam (+5,8%) e Tenaris (+4,6%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Male anche Moncler (-1,2%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 195 punti base.



