BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il dato sul Pil (2 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL ITALIANO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 sapremo l’inflazione francese di gennaio. Alle 9:00 toccherà al tasso di disoccupazione spagnolo di gennaio. Alle 10:00 sarà la volta del Pil italiano del quarto trimestre 2020. Analogo dato verrà poi diffuso un’ora più tardi con riferimento all’Europa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a due anni. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Alibaba, ExxonMobil, Ups, Pfizer e Conocophillips. A Piazza Affari, invece, quella di Ferrari. In agenda anche l’assemblea degli azionisti di Snam.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,17% a 21.825 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +8,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,1%), Azimut (+3,4%), Banca Mediolanum (+2,5%), Ferrari (+2,4%), Interpump (+2,8%), Nexi (+2,8%), Poste Italiane (+2,7%), Prysmian (+2,2%), Stm (+2%) e Unipol (+2,7%). Eni ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Chiusura in rosso anche per A2A (-0,4%), Buzzi (-1,7%), Diasorin (-0,3%), Leonardo (-0,3%), Pirelli (-0,7%) e Tenaris (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 112 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA