BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il dato sul Pil (31 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL

Non mancano dati macroeconomici interessanti nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio tedesche del mese di aprile. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato definitivo sul Pil del primo trimestre, mentre alle 11:00 quelli sull’inflazione a maggio e alle 12:00 l’indice dei prezzi alla produzione. Alle 14:30 sarà diffuso il dato sull’inflazione in Germania a maggio. Alla stessa ora, dagli Usa, arriverà il dato sulla spesa per consumi delle famiglie ad aprile, insieme a quello sui redditi delle famiglie, sempre relativo ad aprile. Alle 15:45 conosceremo l’indice Pmi di Chicago di maggio e alle 16:00 l’indice di fiducia delle famiglie, relativo a maggio, elaborato dall’Università del Michigan. In giornata ci saranno anche le considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,26% a 19.947 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +3,8%. Bene anche Buzzi (+2,9%), Banco Bpm (+1,2%), Cnh Industrial (+1,2%), Pirelli (+1,6%), Poste Italiane (+1,5%) e Unipol (+1,1%). Tra i ribassi, Ferragamo (-2,7%) ha fatto peggio di tutti. Male anche Campari (+1,2%), Enel (-1,4%), Exor (-1,7%), Snam (-1,2%) e Terna (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 281 punti base.

