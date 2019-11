BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il piano di Enel (26 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIANO STRATEGICO DI ENEL

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si sapranno i dati Acea relativi ai veicoli commerciali venduti a ottobre in Europa. Alle 10:00 l’Istat farà conoscere il saldo della bilancia commerciale con i paesi extraeuropei relativo al mese di ottobre. Alle 16:00 arriverà dagli Usa il numero di nuove case vendute a ottobre, insieme all’indice di fiducia dei consumatori relativo a novembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp indicizzati con scadenza 2041 e di Ctz a un anno. A Piazza Affari ci sarà il debutto di Fos sull’AIM. Attesa anche per il Capital Markets Day di Enel, dove verrà presentato il piano strategico per i prossimi tre anni. Da Wall Street arriverà invece la trimestrale di Best Buy.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,84% a 23.454 punti. Sul listino principale si è messa in luce Prysmian con un +4,9%. Bene anche Fineco (+2,3%), Moncler (+2,4%) e Unicredit (+2,9%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,8%), Cnh industrial (+1%), Enel (+1,3%), Exor (+1,1%), Fca (+1,7%), Ferragamo (+1,3%), Ferrari (+1,5%), Italgas (+1,3%), Pirelli (+1,8%), Stm (+1,9%) e Ubi Banca (+1,9%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 161 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA