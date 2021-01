BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il piano strategico A2A (20 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIANO STRATEGICO A2A

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania e in Gran Bretagna relativi al mese di dicembre. Alla stessa ora, ancora dalla Gran Bretagna, arriverà anche l’inflazione di dicembre. Alle 11:00 lo stesso dato verrà diffuso a livello aggregato europeo. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice NAHB di gennaio relativo al settore immobiliare. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 30 anni. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Morgan Stanley e Bank of New York. A Piazza Affari, invece, la presentazione del piano strategico di A2A fino al 2030.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rosso dello 0,25% a 22.441 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+0,5%), Atlantia (+0,6%), Buzzi (+0,6%), Cnh Industrial (+1%), Prysmian (+0,9%) e Stellantis (+2,6%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banca Generali (-1,2%), Bper (-1,4%), Exor (-1%), Ferrari (-1,9%), Hera (-1,5%), Interpump (-1,6%), Italgas (-1,6%), Mediobanca (-1,8%), Moncler (-1,6%), Stm (-1,1%), Telecom Italia (-1,9%), Tenaris (-1,1%) e Terna (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 107 punti base.



