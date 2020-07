BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil di Germania e Usa (30 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL DI GERMANIA E USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:45 con l’indice dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di giugno. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola nel mese di luglio. Stesso dato, con riferimento alla Germania, sarà comunicato alle 14:00. Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco nel mese di luglio, mentre alle 10:00 toccherà a quello in Italia nel mese di giugno e alle 11:00 a quello aggregato a livello europeo sempre a giugno. Ancora alle 10:00 sapremo il Pil tedesco del secondo trimestre, mentre alle 14:30 arriverà quello americano. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice di fiducia di consumatori e imprese in Europa a luglio. Alle 14:30, infine, sapremo l’ammontare di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni. Attese anche diverse trimestrali. Dalla Francia quella di Airbus, dagli Usa quelle di Comcast, Mastercard e Ups, mentre da Piazza Affari quelli di A2A, Azimut, Cnh Industrial, Diasorin, Inwit, Leonardo, Mediobanca, Nexi, Poste Italiane, Prysmian, Recordati, Anima, Autogrill, Cervede, De Longhi, Fincantieri, Saras, Rai Way, D’amico, Mondadori, Il Sole 24 Ore, Gabetti e Risanamento.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,11% a 19.880 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +5,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,7%), Campari (+2%), Diasorin (+1,6%), Hera (+2,5%), Interpump (+1,8%) e Nexi (+1,7%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -9,9%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-2,4%), Buzzi (-1,7%), Cnh Industrial (-1,8%), Fca (-1,2%), Pirelli (-1,3%), Prysmian (-1,3%), Tenaris (-4,8%) e Unicredit (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 149 punti base.



