BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (28 maggio 2020)

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 si comincia con l’inflazione spagnola di maggio. Analogo dato relativo alla Germania sarà noto alle 14:00. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice di fiducia di consumatori e imprese ad aprile. Stesso dato a livello europeo sarà comunicato alle 11:00. Alla stessa ora si saprà l’indice dei prezzi alla produzione in Italia ad aprile. Alle 14:30 sapremo il Pil degli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno, insieme all’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e agli ordinativi di beni durevoli di aprile.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,28% a 17.910 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +4,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+3,7%), Banca Generali (+1,6%), Bper (+3,6%), Buzzi (+2,2%), Cnh Industrial (+3,8%), Enel (+1,1%), Eni (+2,1%), Fca (+2,8%), Ferragamo (+1,2%), Generali (+2%), Intesa Sanpaolo (+2,8%), Mediobanca (+4,1%), Pirelli (+3,3%) e Poste Italiane (+1,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -12,2%. Male anche A2A (-2,1%), Amplifon (-3,7%), Ferrari (-1,2%), Fineco (-2%), Leonardo (-2,5%), Moncler (-1,3%), Prysmian (-3%), Recordati (-2,4%), Saipem (-2,8%), Snam (-2,3%), Stm (-5,3%) e Terna (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 194 punti base.



