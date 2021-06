BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (10 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

I riflettori oggi sono puntati non solo sul board della Bce, cui seguirà la consueta conferenza stampa di Christine Lagarde, alle 14:30, ma anche su altri due dati provenienti alla stessa ora dagli Stati Uniti: l’inflazione di maggio e il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In mattinata sapremo invece la produzione industriale francese (ore 8:45) e italiana (ore 10:00) relativa al mese di aprile. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 20 anni. A Piazza Affari si seguirà la presentazione del piano strategico per i prossimi cinque anni di Unieuro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,26% a 25.741 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,8%), Banca Mediolanum (+0,6%), Bper (+0,8%), Campari (+1,7%), Diasorin (+0,8%), Hera (+1,8%), Inwit (+1,3%), Prysmian (+0,6%), Recordati (+1%) e Stm (+1,2%). Ferrari ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-17%), Cnh Industrial (-1,2%), Moncler (-2,2%) e Stellantis (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 108 punti base.

