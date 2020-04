BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (30 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

La giornata odierna è senza dubbio contraddistinta dall’attesa per la riunione del board della Bce, ma non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda, a cominciare, alle 7:30, dal Pil francese del primo trimestre dell’anno. Alle 8:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Germania a marzo, mentre alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di aprile. Stesso dato si avrà per la Spagna alle 9:00. Alle 10:00 sapremo il tasso di disoccupazione in Italia a marzo, cinque minuti dopo aver conosciuto l’analogo dato tedesco relativo però ad aprile. Alle 11:00 sarà la volta dell’inflazione in Italia e in Europa ad aprile, insieme al Pil del primo trimestre italiano. Alle 14:30 toccherà alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,21% a 18.067 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Buzzi con un +6,3%. Bene anche Leonardo (+5,4%), Recordati (+5,9%), Saipem (+5,6%), Telecom Italia (+5,7%) e Tenaris (+5,8%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+3,7%), Banca Mediolanum (+4%), Cnh Industrial (+3,1%), Eni (+3,1%), Exor (+3,9%), Fca (+3,7%), Fineco (+4,9%) e Pirelli (+3%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Male anche Amplifon (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 229 punti base.



