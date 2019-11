BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Commissione Ue (20 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA COMMISSIONE UE

Non sono molti i dati macroeconomici attesi nella giornata di oggi, dove arriveranno i giudizi della Commissione europea sulle Leggi di bilancio dei Paesi membri. Alle 8:00 saranno comunicati i prezzi alla produzione in Germania relativi al mese di ottobre. Alle 16:30, invece, dagli Usa arriverà quello sulle scorte settimanali di petrolio. Alle 20:00 saranno pubblicati invece i verbali della riunione del Fomc della Fed di fine ottobre. In giornata è prevista l’emissione di Bund con scadenza a 30 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,57% a 23.329 punti. Sul listino principale bene Diasorin (+2,1%) e Bper (+2,9%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,3%), Telecom Italia (+1,3%) e Ubi Banca (+1,1%). Male invece Terna (-1,9%), Generali (-1,8%), Amplifon (-1,4%), Fineco (-1,2%), Italgas (-1,2%), Pirelli (-1,1%), Poste Italiane (-1,7%), Saipem (-1,3%) e Snam (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 167 punti base.

