BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (7 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA DISOCCUPAZIONE USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di giugno, insieme al saldo della bilancia commerciale relativo allo stesso mese. Stessi dati, con riferimento alla Francia, saranno comunicati alle 8:45. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola di giugno, mentre alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale italiana di giugno. Alle 14:30 sapremo il tasso di disoccupazione americano di luglio. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Banca Popolare di Sondrio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,34% a 19.475 punti. Sul listino principale chiusura in rialzo solamente per Azimut (+0,1%), Banca Mediolanum (+1,5%), Inwit (+0,4%), Italgas (+0,1%) e Unipol (+0,9%). Tenaris e Pirelli hanno fatto peggio di tutti con un -4,9% e -4,8% rispettivamente. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Saipem (-3,2%), Ubi Banca (-3,9%) e Unicredit (-3,9%). Lo spread tra Btp e Bun è sceso a 152 punti base.

