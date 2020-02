BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (7 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE USA

Anche oggi non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo la produzione industriale in Germania a dicembre. Stesso dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 8:45) e alla Spagna (ore 9:00). Ancora alle 8:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale tedesca sempre a dicembre. Alle 10:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Italia a dicembre, mentre alle 14:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti a gennaio, insieme al livello dei salari orari nel medesimo mese. A mercati chiusi dovrebbe arrivare un aggiornamento del rating sul debito pubblico italiano da parte di Fitch. A Piazza Affari sono attesi i bilanci 2019, tra gli altri, di Buzzi, Cnh Industrial, Mps e Banca Popolare di Sondrio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,05% a 24.490 punti. Sul listino principale si è distinta Unicredit con un +8,1%. Bene anche Banco Bpm (+4,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,2%), Bper (+1,1%), Buzzi (+1,2%), Diasorin (+1%), Exor (+2,7%), Fineco (+1,2%), Generali (+1%), Hera (+1,2%), Recordati (+1,2%), Telecom Italia (+2,5%), Ubi Banca (+2,7%) e Unipol (+1,7%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2%. Male anche Azimut (-1%) e Mediobanca (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 133 punti base.

