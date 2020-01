BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (20 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, contrassegnata dalle decisioni del Fomc della Federal Reserve, che verranno comunicate in serata a piazze europee chiuse. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori in Germania. Analogo dato, relativo alla Francia verrà diffuso alle 8:45, mentre alle 10:00 toccherà alla fiducia di consumatori e imprese italiane. Alle 11:00, invece, l’Istat comunicherà l’indice dei prezzi alla produzione. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale relativo a dicembre, mentre alle 16:30 sarà la volta dell’ammontare delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di titoli di stato tedeschi a cinque anni. Da Wall Street sono attese, tra le altre, le trimestrali di AT&T, Boeing, General Electric, Mastercard e McDonald’s. Dalla Svizzera arriverà quella di Sanofi, mentre a Piazza Affari si attende quella di Safilo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,61% a 24.027 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Atlantia con un +6,4%. Bene anche Poste Italiane (+4,2%), Hera (+4%), Nexi (+4%) e Italgas (+4%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Fineco (+3,8%), A2A (+3,5%), Stm (+3,5%), Ferrari (+3,4%), Mediobanca (+3,1%), Snam (+3,1%), Moncler (+3,1%) e Terna (+3,1%). Nessun titolo ha chiuso in rosso. Hanno guadagnato meno di mezzo punto percentuale solamente Juventus (+0,4%), Pirelli (+0,4%) e Saipem (+0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 139 punti base.

