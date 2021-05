BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la trimestrale di Tim (19 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA TRIMESTRALE DI TIM

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il numero di auto immatricolate ad aprile in Europa. Alla stessa ora sapremo anche l’inflazione della Gran Bretagna ad aprile. Alle 11:00 toccherà all’indice dei prezzi aggregato a livello europeo. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Sirio e Telecom Italia.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,07%, Amplifon a +2,68% (18 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,07% a 24.880 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +2,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Ferrari (+1,5%), Moncler (+1,5%) e Pirelli (+1,1%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,6%), Banca Generali (-0,9%), Fineco (-0,9%), Hera (-1,1%), Telecom Italia (-1,1%), Tenaris (-1,1%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 120 punti base.

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Italia, il nuovo 2011 che può partire da FrancoforteBORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,39%, Atlantia a -2,02% (17 maggio 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA