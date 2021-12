BORSA ITALIANA OGGI/ Bper a +6,8%, Tenaris a -1,1% (15 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:15

La Borsa italiana guadagna lo 0,7% e sul listino principale troviamo in rosso Banca Generali (-0,3%), Cnh Industrial (-0,2%), Eni (-1%), Fineco (-0,1%), Pirelli (-0,2%), Poste Italiane (-0,8%), Saipem (-0,1%), Telecom Italia (-0,7%), Tenaris (-1,1%) e Unicredit (-0,3%). I rialzi più significativi sono quelli di A2A (+1,3%), Amplifon (+0,5%), Atlantia (+0,7%), Azimut (+0,5%), Banco Bpm (+0,7%), Bper (+6,8%), Campari (+0,9%), Diasorin (+1,5%), Enel (+1,2%), Exor (+0,7%), Ferrari (+1,8%), Generali (+0,9%), Hera (+1,8%), Leonardo (+1,1%), Mediobanca (+0,5%), Moncler (+1,1%), Nexi (+1,3%), Prysmian (+0,7%), Recordati (+0,9%), Stellantis (+1,2%), Stm (+1,4%), Terna (+0,9%) e Unipol (+1,3%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,125, mentre lo spread tra Btp e Bund sfiora i 130 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,02%, Unicredit a +4,58% (14 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE SCELTE DELLA FED

Sono diversi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, in attesa delle decisioni della Fed che verranno presentate da Jerome Powell nella conferenza stampa in programma alle 20:30 italiane. Alle 8:00 avremo il dato definitivo sull’inflazione in Gran Bretagna a novembre. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese nel medesimo mese, alle 9:00 a quella spagnola e alle 10:00 a quella italiana. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà il consueto aggiornamento sul livello raggiunto dal debito pubblico. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio e l’indice dei prezzi all’importazione di novembre, oltre che l’Empire State Index di dicembre. Alle 16:00 sarà la volta delle scorte industriali di ottobre e dell’Indice NAHB di dicembre. Alle 16:30 conosceremo la variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. A Piazza Affari si attende la presentazione del piano strategico di Generali.

PMI ESG/ Da Banca Finnat e Università della Tuscia un database sulle quotate

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,02% a 26.556 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +4,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,9%), Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1,5%), Eni (+1,1%), Leonardo (+1,8%) e Tenaris (+3,3%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-0,5%), Campari (-1,4%), Cnh Industrial (-0,9%), Diasorin (-2,4%), Exor (-0,5%), Ferrari (-1,9%), Interpump (-3,1%), Nexi (-1,5%), Pirelli (-0,5%), Prysmian (-1,5%), Recordati (-1,6%), Stellantis (-0,6%) e Stm (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 129 punti base.

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,64%, Exor a -2,5% (13 dicembre 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA