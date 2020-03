BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le mosse della Fed (18 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE MOSSE DELLA FED

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in una giornata in cui l’attenzione sarà concentrata sulle decisioni che prenderà il Fomc della Federal Reserve e sulla conferenza stampa di Jerome Powell alle 19:30 italiane. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il fatturato e gli ordini all’industria di gennaio. Alle 11:00 sapremo invece il saldo della bilancia commerciale italiana sempre relativa a gennaio. Alla stessa ora arriverà anche il dato sull’inflazione europea di febbraio. Alle 13:30 sapremo il numero di licenze edilizie rilasciate negli Usa a febbraio, mentre alle 15:30 l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 30 anni. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i bilanci 2019 di Recordati, Snam, Astm, Cattolica Assicurazioni, Equita, Unieuro, Aedes, Enervit e Alerion Clean Power.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,23% a 15.314 punti. Sul listino principale svetta Telecom Italia con un +11,3%. Bene anche Banco Bpm (+6,9%) e Terna (+7,8%). Superiori ai cinque punti percentuali anche i rialzi di Eni (+5,8%), Pirelli (+5,2%) e Snam (+5,6%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -5%. Male anche Banca Generali (-1,7%), Campari (-1,4%), Diasorin (-2%), Fca (-4,2%), Fineco (-2,8%), Generali (-3,9%), Leonardo (-2,4%), Mediobanca (-2,5%), Moncler (-1,4%), Nexi (-2,9%), Stm (-1,5%) e Unipol (-4,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 282 punti base.



