BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le parole di Powell (19 maggio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE PAROLE DI POWELL

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a marzo. Alle 11:00 toccherà all’Indice Zew relativo all’economia tedesca di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di licenze edilizie rilasciate ad aprile, mentre alle 16:00 è in programma l’audizione di Jerome Powell, Presidente della Fed, al Senato. Da Wall Street arriveranno le trimestrali di Home Depot e Wal-Mart.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,26% a 17.401 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Unipol (+8,6%) e Fca (+8,2%). Superiori a cinque punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+5,8%), Cnh Industrial (+6,5%), Ferragamo (+5,1%), Mediobanca (+6,9%), Moncler (+5,4%), Prysmian (+6%), Saipem (+7,2%), Telecom Italia (+5,3%), Tenaris (+7,6%) e Unicredit (+5,9%). Italgas ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Male anche A2A (-2,8%), Azimut (-1,5%) e Generali (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 224 punti base.



