BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le previsioni Ue (11 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE PREVISIONI UE

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno il Pil del terzo trimestre e la produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale di settembre. Alle 10:00 sarà diffuso il bollettino economico della Bce. In mattinata sono attese anche le previsioni economiche autunnali della Commissione europea. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2029. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di A2A, Atlantia, Azimut, Diasorin, Nexi, Pirelli, Prysmian, Unipol, Aeffe, Alerion, Aquafil, Ascopiave, Banca Intermobiliare, Bff Bank, Cellularline, Cembre, Cementir, Credem, D’Amico, Datalogic, Dea Capital, Digital Bros, Enav, Equita, Erg, Esprinet, Exprivia, Fincantieri, Fn, Gefran, Geox, Giglio Group, Industrie Chimiche Forestali, Iren, Italian Exhibition Group, Lventure, Mondadori, Monrif, Philogen, Piovan, Radici, Rai Way, Retelit, Sabaf, Seco, Sol, Tamburi, Unieuro, Webuild e Wiit.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,44%, Stellantis a +2,53% (10 novembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 27.561 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis con un +2,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,5%), Banca Mediolanum (+1,1%), Cnh Industrial (+1,9%), Inwit (+1,5%), Leonardo (+1,2%), Nexi (+1,2%), Snam (+1,5%), Telecom Italia (+1,7%), Terna (+1,5%), Unicredit (+1,3%) e Unipol (+1,5%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1%), Atlantia (-0,8%), Banca Generali (-2,1%), Bper (-0,5%), Hera (-0,8%), Interpump (-0,9%), Moncler (-1,1%), Prysmian (-0,8%) e Stm (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 116 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,97%, Moncler a -3,14% (9 novembre 2021)

