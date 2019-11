BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le previsioni Ue (7 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE PREVISIONI UE

La giornata odierna, dal punto di vista macroeconomico, è contraddistinta dalle previsioni economiche d’autunno della Commissione europea. In mattinata sono in arrivo anche altri dati rilevanti. Alle 8:00 quello sulla produzione industriale tedesca nel mese di settembre. Alle 10:00 l’Istat renderà noto l’andamento delle vendite al dettaglio a settembre. Alla stessa ora è attesa la diffusione del bollettino economico della Bce. Alle 13:00 sapremo le decisioni di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, mentre alle 14:30 l’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con scadenze fino al 2066 e spagnoli con durata fino al 2035.

A Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali. Oggi saranno comunicate, tra le altre, quelle di Bper, Buzzi, Leonardo, Italgas, Telecom Italia, Unipol, UnipolSai, Banca Mediolanum, Brembo, Brunello Cucinelli, Cattolica Assicurazioni, Credem, Fincantieri, Avio e Dea Capital. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,04% a 23.373 punti. Sul listino principale Diasorin ha messo a segno un +4%. Bene anche Amplifon (+1,6%), Atlantia (+1%), Azimut (+1,7%), Ferragamo (+1,4%), Leonardo (+1,6%), Moncler (+1,1%), Prysmian (+1,5%), Recordati (+1,7%), Terna (+1,8%), Unicredit (+1%) e Unipol (+1,1%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Male anche Banco Bpm (-1%), Mediobanca (-1,1%), Poste Italiane (-1,6%) e Tenaris (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 144 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA