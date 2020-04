BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le trimestrali Usa (15 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE TRIMESTRALI USA

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 sapremo l’inflazione francese di marzo. Lo stesso dato verrà poi diffuso con riferimento alla Spagna (ore 9:00) e all’Italia (ore 10:00). Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sul livello raggiunto dal debito pubblico nel nostro Paese. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di marzo, insieme all’indice Empire Manufactoring di aprile. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale Usa di marzo, mentre alle 16:30 avremo l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a trent’anni. A Piazza Affari si attendono, fra gli altri, i bilanci 2019 di OVS, Aedes, Bastogi, Class Editori e Gismondi. A Wall Street, invece, le trimestrali di Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,36% a 17.558 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Nexi (+5,9%) e Diasorin (+4,9%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Generali (+2,1%), Unipol (+2,1%), Moncler (+2,6%) e Atlantia (+3,5%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -4,5%. Male anche Azimut (-3,5%), Banco Bpm (-3,9%), Bper (-4,5%), Buzzi (-3,7%), Cnh Industrial (-2,3%), Eni (-1,5%), Intesa Sanpaolo (-2,7%), Mediobanca (-4,2%), Pirelli (-1,8%), Saipem (-1,3%), Tenaris (-1,3%) e Ubi Banca (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 218 punti base.



