BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le trimestrali Usa (26 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE TRIMESTRALI USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il tasso di disoccupazione della Gran Bretagna relativo al mese di novembre. Alle 9:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione in Spagna a dicembre. Alle 15:00 dagli Usa arriverà l’Indice FHFA relativo ai prezzi delle case con riferimento al mese di novembre, mentre alle 16:00 toccherà all’Indice di fiducia dei consumatori americani a gennaio. In giornata è prevista l’emissione di Ctz con scadenza settembre 2022 e di Btp indicizzati con scadenza maggio 2026. Dalla Svizzera sono attese le trimestrali di Novartis e Ubs, mentre da Wall Street arriveranno quelle di 3M, American Express, Johnson&Johnson, General Electric, Lockheed Martin e Verizon.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,6% a 21.735 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Hera (+0,9%), Italgas (+1,4%), Snam (+0,8%) e Terna (+1,7%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banca Generali (-2,6%), Banca Mediolanum (-3%), Banco Bpm (-2,6%), Bper (-3%),Eni (-2,2%), Exor (-2,7%), Fineco (-2%), Interpump (-2,1%), Intesa Sanpaolo (-3,2%), Leonardo (-2,9%), Moncler (-2,7%), Nexi (-4%), Pirelli (-2,3%), Stellantis (-4,6%) e Unicredit (-4,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 123 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA