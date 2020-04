BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le trimestrali Usa (28 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI ATTENDE TRIMESTRALI USA

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo ad aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale dei beni preliminari relativo a marzo, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori di aprile. Da Wall Street sono attese le trimestrali di 3M, Caterpillar, PepsiCo, Pfizer e Ups. Dalla Svizzera arriveranno invece quelle di Ubs e Novartis. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenza fino a 6 mesi. A Piazza Affari si attende il bilancio 2019 di Atlantia, oltre alle assemblee degli azionisti, tra le altre, di Fineco, Prysmian, Eurotech, Rattie Safilo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,09% a 17.380 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Azimut con un +9,5%. Bene anche Banca Generali (+7,8%). Superiori ai cinque punti percentuali anche per Buzzi (+5,6%), Poste Italiane (+6,5%), Stm (+5,5%) e Unipol (+5,4%). Chiusura in rosso solamente per Italgas (-0,3%) e Tenaris (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 224 punti base.



