BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’Eurogruppo (7 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’ESITO DELL’EUROGRUPPO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda oggi. L’attenzione è senz’altro rivolta alla riunione in videoconferenza dell’Eurogruppo, dove si tornerà a parlare dell’ipotesi di introdurre i coronabond o qualche altro strumento utile a fronteggiare l’emergenza coronavirus in Europa. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di febbraio, mentre alle 10:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Italia, sempre nel mese di febbraio. A Piazza Affari si attende, tra gli altri, il bilancio 2019 di Relatech.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 4% a 17.039 punti. Sul listino principale si è messa in luce Campari con un +10,2%. Molte bene anche Intesa Sanpaolo (+9,7%) e Stm (+9,2%). Superiori a sei punti percentuali anche i rialzi di Exor (+8,2%), Fca (+6,7%), Leonardo (+7,5%), Mediobanca (+7,2%), Moncler (+6,9%), Nexi (+6,9%), Unicredit (+8,7%) e Unipol (+6,4%). Chiusura in rosso solamente per Eni (-0,1%) e Italgas (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 194 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA