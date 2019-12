BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’indice IFO (18 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INDICE IFO

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con l’indice dei prezzi alla produzione in Germania relativo al mese di novembre. Alle 9:30, a Francoforte, Christine Lagarde terrà un discorso in un evento organizzato dalla Banca centrale europea. Alle 10:00, sempre dalla Germania, arriverà l’Indice IFO sulla situazione economica del Paese relativo al mese di dicembre. Alle 10:30 toccherà all’inflazione in Gran Bretagna nel mese di novembre. Lo stesso dato, a livello europeo, verrà diffuso alle 11:00, mentre alle 14:30 arriverà quello relativo agli Stati Uniti. Alle 16.30 sapremo l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio negli Usa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,45% a 23.630 punti. Sul listino principale bene Atlantia (+2,6%) e Italgas (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Atlantia (+2,6%), Enel (+1%), Ferrari (+1,1%), Hera (+1,4%), Recordati (+1,8%), Saipem (+1,2%), Terna (+1,5%) e UnipolSai (+1%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Male anche Fineco (-1,4%), Pirelli (-1%) e Ubi Banca (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso verso i 156 punti base.

