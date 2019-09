BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’indice Ifo (24 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INDICE IFO

Non mancano nemmeno oggi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi. Alle 10:00 toccherà all’indice Ifo di settembre che registra la situazione economica tedesca. Alle 15:00 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi delle case relativo a luglio, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi a settembre. In giornata è prevista l’emissione di Bund a un anno.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,01% a 21.899 punti. Sul listino principale bene Enel (+1,4%) e Italgas (+1,6%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Male anche Banco Bpm (-3,1%), Exor (-3,3%), Ferragamo (-3,1%), Pirelli (-3,9%) e Unicredit (-3,4%). Hanno perso più di due punti percentuali anche Eni (-2,8%), Fineco (-2,9%), Prysmian (-2,2%), Saipem (-2%), Tenaris (-2,8%) e Ubi Banca (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 142 punti base.

