BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’Indice Ifo (25 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INDICE IFO

Anche per la giornata odierna non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 10:00 arriverà la lettura finale dell’indice Ifo sull’economia tedesca di marzo. Alle 10:30 toccherà all’inflazione in Gran Bretagna a febbraio. Alle 13:00 la Bank of England comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Alle 13:30 dagli Usa arriverà il dato sugli ordinativi di beni durevoli a febbraio, mentre alle 15:30 sarà la volta dell’andamento delle scorte settimanali di petrolio. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i bilanci 2019 di Buzzi, Exor, Hera, Avio, Fila, Iren, Immsi, Gibus, Alfio Bardolla e Portobello.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’8,93% a 16.948 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Exor con un +21,61%. Rialzi in doppia cifra anche per Banca Mediolanum (+12,1%), Buzzi (+14,7%), Eni (+14,9%), Fca (+12,9%), Ferrari (+10,7%), Generali (+11,1%), Leonardo (+14,4%), Mediobanca (+13,9%), Moncler (+13,5%), Nexi (+17,1%), Stm (+14,4%), Ubi Banca (+10,1%) e Unicredit (+10%). Solamente Diasorin ha chiuso in rosso con un -1,4%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 191 punti base.



