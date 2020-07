BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (14 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il dato finale sull’inflazione di giugno in Germania. Alle 9:00 conosceremo lo stesso dato relativo alla Spagna, mentre alle 14:30 toccherà agli Stati Uniti. Ancora alle 8:00 verrà diffuso il dato sulla produzione industriale in Gran Bretagna nel mese di maggio, insieme al saldo della bilancia commerciale relativo allo stesso mese. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale aggregata a livello europeo di maggio. Sempre alle 11:00 conosceremo l’indice Zew sull’economia tedesca di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani con scadenza fino a 20 anni e spagnoli con scadenza fino a nove mesi. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Citigroup, Jp Morgan e Wells Fargo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,19% a 20.003 punti. Sul listino principale Atlantia ha registrato un tonfo del 15,2% dopo le dichiarazioni del Premier Conte riguardo la concessione ad Autostrade per l’Italia. Chiusura in rosso anche per Campari (-0,6%) e Saipem (-0,3%). Leonardo ha fatto meglio di tutti con un +7%. Bene anche Telecom Italia con un +5,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+4,2%), Eni (+2%), Exor (+3,1%), Fca (+4,9%), Mediobanca (+2,5%), Nexi (+2%), Recordati (+2,4%), Stm (+2%) e Unicredit (+2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 165 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA