BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (17 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:30 sapremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di gennaio. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sulla situazione economica tedesca nel mese di marzo. Alle 13:30 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di febbraio. Alle 14:15 sapremo l’andamento della produzione industriale di febbraio, sempre negli Stati Uniti, mentre alle 15:00 sarà la volta delle scorte delle imprese a gennaio. A Piazza Affari sono attesi i bilanci 2019, tra gli altri, di Mondadori, Restart, FullSix e Technogym.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 6,1% a 14.980 punti. Sul listino principale pochi titoli in verde: Buzzi (+0,7%), Ferragamo (+3,6%), Juventus (+2%), Prysmian (+0,3%) e Snam (+0,4%). Fca ha fatto peggio di tutti con un -14,5%. Ribassi in doppia cifra anche per Azimut (-11,3%), Banca Generali (-10,1%), Exor (-10,1%), Leonardo (-12,1%), Mediobanca (-11,6%), Telecom Italia (-12,3%), Ubi Banca (-10,6%) e Unicredit (-12,6%). Superiori agli otto punti percentuali anche i cali di Amplifon (-9,2%), Intesa Sanpaolo (-9,7%), Moncler (-8%), Pirelli (-8,9%) e Stm (-9,4%). Lo spread tra Btp e Bund supera i 260 punti base.



