BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (18 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

La giornata odierna non offre molti dati macroeconomici. Alle 11:00 verrà diffuso l’indice Zew relativo all’economia tedesca per il mese di giugno. Alla stessa ora sapremo anche l’inflazione a livello europeo per il mese di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle licenze edilizie e i nuovi cantieri residenziali nel mese di maggio. In giornata ci sarà anche la presentazione del piano industriale del Credito Valtellinese. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,07% a 20.626 punti. Sul listino principale hanno fatto bene Azimut (+1,5%) e Diasorin (+1,5%). Sopra il punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,1%), Banca Generali (+1,1%) e Moncler (+1%). Juventus ha fatto invece peggio di tutti con un -3,4%. Male anche Recordati (-2,9%) e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 254 punti base.

