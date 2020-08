BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati (14 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTI DATI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in quest’ultima giornata borsistica della settimana. Alle 8:45 sapremo l’inflazione francese del mese di luglio. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 11:00 toccherà al Pil del secondo trimestre aggregato a livello europeo. Alla stessa ora conosceremo anche il saldo della bilancia commerciale europea di giugno, insieme ai dati occupazionali europei del secondo trimestre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati sulle vendite al dettaglio di luglio e sulla produttività del secondo trimestre. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale di luglio, mentre alle 16:00 dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo ad agosto e alle vendite dell’industria a giugno. In giornata è previsto anche l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Irlanda da parte di Moody’s.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,88% a 20.257 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +3,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,1%) e Ferrari (+1,1%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-1,6%), Eni (-1,5%), Fca (-1,5%), Leonardo (-2%), Saipem (-1,6%), Snam (-1,9%), Tenaris (-2,1%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 148 punti base.



