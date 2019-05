BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati (29 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTI DATI

Non mancano dati macroeconomici di rilievo nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con i prezzi all’importazione per il mese di aprile in Germania. Alle 8:45 toccherà invece al dato definitivo sul Pil del primo trimestre della Francia, insieme all’inflazione di maggio e alle vendite alle spese per i consumi di aprile. Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione in Germania nel mese di maggio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di imprese e consumatori di maggio. Alle 16:30, dagli Usa, arriverà il dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a cinque anni e di Bot a sei mesi. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Exor.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,5% a 20.260 punti. Sul listino principale Telecom Italia ha guadagnato il 2%, mentre Prysmian è salita dell’1,3% e Ferrari dello 0,9%. Tra i ribassi, LEonardo ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Male anche Fineco (-2%), Atlantia (-1,6%), Diasorin (-1,6%) e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 285 punti base.

