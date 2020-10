BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (28 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:45 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo a ottobre. Alle 9:00 toccherà alle vendite al dettaglio spagnole di settembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il saldo della bilancio commerciale extraUe di settembre, mentre un’ora dopo l’indice dei prezzi alla produzione, sempre relativo a settembre. Alle 15:30 dagli Usa arriverà il dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund a 15 anni. Da Wall Street si attendono le trimestrali di Boeing, General Electric, Mastercard e Ups, mentre a Piazza Affari quelli di Amplifon, Eni, Fca e Technogym.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,53% a 18.654 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Fineco con un +2%. Hanno chiuso in verde anche, e solamente, Amplifon (+0,2%), Campari (+1,7%), Diasorin (+1,1%), Ferrari (+0,4%), Inwit (+1,4%) e Moncler (+0,3%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -6,2%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Banca Mediolanum (-3,3%), Buzzi (-3%), Exor (-3,1%), Leonardo (-4,2%), Pirelli (-4,5%), Saipem (-3,1%) e Unicredit (-3,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 132 punti base.



