BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (4 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di settembre. Alle 9:45 sarà la volta della lettura finale dell’Indice PMI dei servizi italiano di ottobre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), e all’Europa (ore 10:00). Alle 11:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Europa a settembre. Alle 13:00 sapremo le decisioni di politica monetaria presa dalla Bank of England. Alle 13.30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il costo unitario del lavoro e la produttività del terzo trimestre dell’anno. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 25 anni e francesi con durata fino al 2053. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Moderna, da Parigi quelle di Axa e SocGen, da Francoforte quella di Commerzbank, da Zurigo quella di Credit Suisse, mentre a Piazza Affari sono attese quelle di Banca Generali, Banco Bpm, Cnh Industrial, Enel, Inwit, Leonardo, Banca Ifis, Banco Profilo, Banco di Desio e Brianza, Carel Industries, Dovalue, Ediliziacrobatica, Health Italia, Igd, Maire Tecnimont, Mps e Sanlorenzo.

Borsa Italiana oggi/ Ferrari a +4,7%, Eni a -1,6% (3 novembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,69%. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari con un +4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2%), Campari (+1,3%), Exor (+3,4%), Fineco (+2,3%), Hera (+1,3%), Interpump (+1,8%), Leonardo (+2,6%), Mediobanca (+1,3%), Moncler (+1,2%), Nexi (+1,2%), Pirelli (+1,6%), Poste Italiane (+1,2%), Snam (+1%), Stm (+1,6%), Telecom Italia (+1,7%), Terna (+1,3%) e Unicredit (+1,7%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,8%), Banca Generali (-0,7%), Cnh Industrial (-0,6%), Eni (-1,3%), Inwit (-0,7%), Prysmian (-1,2%) e Tenaris (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 120 punti base.

FINANZA E POLITICA/ Inflazione e corsa al Quirinale spingono in alto lo spread

