BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (7 maggio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Anche oggi ci saranno diversi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Si comincia alle 8:00 con la produzione industria tedesca a marzo. Stesso dato con riferimento alla Francia arriverà alle 8:45. Alle 10:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Italia nel mese di marzo. Alle 13:00 si sapranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England, che verranno spiegate mezzora più tardi da Mark Carney in conferenza stampa. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al costo unitario del lavoro e al dato sulla produttività nel primo trimestre dell’anno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 30 anni e francesi con durata fino a 40 anni.

A Piazza Affari continuano ad arrivare trimestrali interessanti, come quelli di Azimut, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Leonardo, Mediobanca, Recordati, Anima, Brunello Cucinelli, Credem, Mps, D’Amico, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza e Geox. In programma anche le assemblee degli azionisti, tra gli altri, di Equita, Falck Renewables, Banca Intermobiliare e Relatech. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,31% a 17.159 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Amplifon con un +5,3%. Bene anche Pirelli (+4,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Campari (+1,1%), Ferrari (+1,3%) e Leonardo (+1,9%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -6,5%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-3%), Eni (-3%), Fineco (-5%), Prysmian (-5,1%) e Tenaris (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 250 punti base.



