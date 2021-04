BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (20 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a marzo. Alla stessa ora toccherà al tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a febbraio. Alle 10:00 l’Istat farà sapere quanti permessi di costruire sono stati rilasciati nel terzo trimestre del 2020. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni e spagnoli con scadenza fino a nove mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Johnson&Johnson, Lockheed Martin e Philip Morris, mentre a Piazza Affari si attendono quelle di Enav, Gas Plus e Go Internet.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,21%, Bper a +3,15% (19 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,21% a 24.691 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,2%), Atlantia (+1,1%), Azimut (+0,8%), Banca Generali (+0,6%), Banca Mediolanum (+1%), Buzzi (+0,5%), Campari (+0,7%), Diasorin (+0,8%), Generali (+0,6%), Hera (+0,8%), Interpump (+1,2%), Intesa Sanpaolo (+0,6%), Italgas (+0,7%), Leonardo (+2,4%), Saipem (+0,7%), Snam (+0,5%), Tenaris (+0,7%), Terna (+0,9%), Unicredit (+1,2%) e Unipol (+0,5%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -4,5%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Exor (-1,4%), Ferrari (-1%), Pirelli (-1,1%), Prysmian (-3,3%), Stellantis (-3,1%) e Stm (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 102 punti base.

LEGGI ANCHE:

Btp Futura da oggi fino 23 aprile/ Come funziona Titolo di Stato: info collocamentoBORSE & MERCATI/ Bond e commodities, le scelte per i realizzi dell'azionario

© RIPRODUZIONE RISERVATA