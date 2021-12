BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (28 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Spagna a novembre. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli Indici S&P Case-Shiller e FHFA di ottobre relativi al mercato immobiliare. Ricordiamo che sono ancora chiuse per le festività le borse di Londra, Toronto e Sidney.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,8%, Diasorin a +2,91% (27 dicembre 2021)

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,8% a 27.231 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +2,9%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Atlantia (+1,5%), Banca Mediolanum (+1,6%), Bper (+1,6%), Cnh Industrial (+2,5%), Exor (+1,5%), Fineco (+1,8%), Moncler (+1,8%) e Stm (+2,3%). Inwit ha fatto peggio di tutti con un -0,7%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Generali (-0,5%), Italgas (-0,2%), Prysmian (-0,1%), Telecom Italia (-0,4%) e Terna (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 141 punti base.

FINANZA & MERCATI/ I dati che fanno dimenticare alle Borse il rischio inflazione

