BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (28 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI COMINCIA LA SETTIMANA CON POCHI DATI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 l’Istat renderà noti i prezzi delle abitazioni nel primo trimestre dell’anno. Alle 16:30 verrà diffuso l’Indice Fed Dallas di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedesco a un anno e di Bot semestrali. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,35% a 25.510 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +3,9%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,5%), Banca Mediolanum (+2,8%), Cnh Industrial (+1,6%), Exor (+1,33%), Interpump (+1,5%) e Nexi (+1%). Hera ha fatto peggio di tutti con un -0,9%. Male anche Inwit (-0,5%), Pirelli (-0,5%) e Saipem (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 107 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,35%, Buzzi a +3,93% (25 giugno 2021)

