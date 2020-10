BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende trimestrali (27 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE TRIMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di prezzi alla produzione in Francia nel mese di settembre. Alle 9:00 toccherà al tasso di disoccupazione spagnolo nel terzo trimestre dell’anno. Alle 10:00 avremo la massa monetaria europea (aggregato M3) relativa al mese di settembre. Alle 13:30 sarà la volta degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti a settembre. Alle 15:00, invece, verrà diffuso il dato sulla fiducia dei consumatori Usa nel mese di ottobre. Alla stessa ora la Bce diffonderà il Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurozona. In giornata è prevista l’emissione di Ctz con scadenza a due anni e di Btp indicizzati con scadenza 2026. Da Wall Street sono attese le trimestrali di 3M Company, Caterpillar, Eli Lilly e Pfizer. Dalla Svizzera arriverà quella di Novartis, mentre dalla Gran Bretagna quella di British Petroleum.

A Piazza Affari attese, tra le altre, le trimestrali di Campari, Mediobanca e Saipem. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,76% a 18.945 punti. Sul listino principale chiusura in verde solamente per Diasorin (+0,5%), Fca (+0,7%) e Inwit (+0,8%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -5,4%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Buzzi (-4%), Eni (-3,1%), Leonardo (-3%), Nexi (-4,1%), Pirelli (-4,1%) e Prysmian (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 131 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA