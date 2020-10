BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende trimestrali Usa (13 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE TRIMESTRALI DA WALL STREET

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di agosto e l’inflazione tedesca di settembre. Alle 11:00 sarà diffuso l’indice Zew relativo all’economia tedesca nel mese di ottobre. Alle 14:30 sarà la volta dell’inflazione Usa nel mese di settembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 30 anni e di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di BlackRock, Citigroup, Jp Morga, Delta Airlines e Johnson&Johnson.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,63% a 19.718 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Interpump con un +7,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Campari (+1,9%), Diasorin (+1,1%), Enel (+2,2%), Fca (+1%), Ferrari (+1,3%), Italgas (+1,8%), Moncler (+1,6%), Nexi (+1,4%), Pirelli (+1,3%), Prysmian (+2,6%), Snam (+1,3%), Stm (+1,4%) e Terna (+2,2%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,7%), Banco Bpm (-0,9%), Bper (-2,5%), Cnh Industrial (-0,9%), Eni (-0,6%), Hera (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-0,5%), Leonardo (-2,9%), Mediobanca (-0,6%), Recordati (-0,7%), Tenaris (-1,7%), Unicredit (-1%) e Unipol (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 120 punti base.

