BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti (28 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 20.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Spagna nel secondo trimestre dell’anno. Alle 16.00 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori Usa nel mese di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni e di titoli italiani con scadenza fino a dieci anni. Molte le trimestrali in arrivo da Wall Street, tra cui quelle di 3M, McDonald’s e Pfizer. Dalla Francia arriverà quella di PSA, mentre a Piazza Affari si attendono quelle di Campari, Saipem, Cementir e Ferragamo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,28% a 20.019 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Atlantia (+4,8%) e Diasorin (+5%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,2%), Interpump (+1,7%), Italgas (+2%), Moncler (+2,3%) e Stm (+1%). Ubi Banca ha fatto peggio di tutti con un -8,8%. Superiori al punto percentuale anche i cali di A2A (-2,4%), Banca Mediolanum (-1,1%), Banco Bpm (-3,8%), Hera (-1,6%), Leonardo (-3,5%), Poste Italiane (-2,5%), Saipem (-2,3%), Telecom Italia (-5%), Tenaris (-1,9%), Unicredit (-1,37%) e Unipol (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 147 punti base.

