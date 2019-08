BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.500 punti (14 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 20.500 PUNTI

La giornata odierna offre diversi dati macroeconomici rilevanti, a cominciare dal Pil del secondo trimestre dell’anno in Germania, che verrà comunicato alle 8:00. Mezz’ora prima sapremo invece a quanto ammonta, nel medesimo periodo, il tasso di disoccupazione in Francia, mentre alle 8:45 toccherà all’inflazione in Francia nel mese di luglio. Alle 10:30 sarà diffuso lo stesso dato in relazione al Regno Unito, mentre alle 11:00 sarà la volta del Pil del secondo trimestre a livello europeo e alla produzione industriale, sempre europea, nel mese di giugno. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sui prezzi all’importazione.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,36% a 20.539 punti. Sul listino principale hanno rimbalzato i titoli bancari, in particolare Ubi Banca (+3,9%), Unicredit (+3%) e Banco Bpm (+4%). Bene anche Pirelli (+3,3%), A2A (+2,1%), Fineco (+2,4%), Intesa Sanpaolo (+2,6%), Leonardo (+2,5%), Poste Italiane (+2,4%), Saipem (+2,7%9, Snam (+2,1%), Stm (+3,2%), Terna (+2,2%) e Unipol (+2,4%). Campari, con un -1,7%, ha fatto peggio di tutti. Male anche Telecom Italia (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 223 punti base.

