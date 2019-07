BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 22.000 punti (18 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 22.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici previsti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:30 conosceremo le vendite al dettaglio del mese di giugno in Gran Bretagna. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Sempre dagli Usa e sempre alla stessa ora arriverà anche l’Indice di Filadelfia relativo al mese di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 10 anni. C’è attesa per alcune trimestrali di società europee, come quelle di Novartis e Sap, e americane, come Morgan Stanley, Philip Morris e Honeywell. Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,56% a 22.079 punti. Sul listino principale bene Enel (+1%) e Prysmian (+0,8%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Male anche Pirelli (-3,4%), Saipem (-2,7%) e Fineco (-2,2%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,9%), Banco Bpm (-1,6%), Bper (-1,6%), Cnh Industrial (-1,3%), Eni (-1,7%), Juventus (-1,8%), Moncler (-1,1%), Ubi Banca (-1,7%) e Unicredit (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 189 punti base.

